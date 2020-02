V eni uri dve nesreči in trije prevrnjeni avtomobili

Okrog 17. ure se je na ovinku, kjer Ul. Ottaviano Augusto postane Ul. Giulio Cesare, oz. pred nekdanjim pubom Tender pripetila prometna nesreča. Iz še nepojasnjenih razlogov se je peugeot 106 prevrnil na streho, bmw 320 pa na bok. Zaradi trka je bil poškodovan še avtomobil bele barve, ki je bil parkiran ob cestišču. V trku je bila blažje poškodovana ena oseba: poleg zdravstvenega osebja službe 118 so intervenirali lokalni policisti. Zaradi ugotavljanja poteka nesreče so tržaško nabrežje v smeri proti Sv. Andreju zaprli že pri Trgu Venezia, kar je povzročilo nekaj nevšečnosti v prometu. Ob 18.30 so tržaško nabrežje ponovno odprli.

Druga nesreča pa se je pripetila med Gabrovcem in Bajto, tudi tukaj se je avtomobil prevrnil na streho. Po doslej razpoložljivih podatkih osebe, ki so bile v avtomobilu, niso utrpele hudih poškodb.