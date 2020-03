V FJK 116 okuženih

V FJK so v zadnjih 24 urah odkrili 23 novih okužb s koronavirusom in se je tako skupno število okuženih povečalo na 116. Od teh je 27 hospitaliziranih, med katerimi 6 na oddelku za intenzivno nego.

Danes so torej odkrili 13 novih primerov manj kot včeraj, ko so jih odkrili 36, toda je 8 novih hospitaliziranih, tri osebe pa so bile sprejete na oddelku za intenzivno nego.

Medtem zdravstvene oblasti beležijo tretjo smrtno žrtev. Gre za 93-letno žensko iz Vidma, ki je bila tako kot ostali dve že predhodno hudo bolna in se je okužila tudi s koronavirusom. Deželni odbornik Riccardo Riccardi je sporočil, da so doslej opravili več kot 1600 brisov.