V FJK danes potrdili 409 novih okužb

V FJK so danes ob 6133 PCR testiranjih potrdili 374 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 6,10-odstoten, kar je 0,41 odstotka več kot včeraj. Opravili so še 16.565 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 35 novih okužb (delež 0,21-odstoten). Umrla sta dva covidna bolnika, in sicer 81-letni Goričan in 86-letni Tržačan, oba v bolnišnici.

Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 110 covidnih bolnikov, dva več kot včeraj, intenzivno zdravljenje jih potrebuje 17, eden več.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3875 covidnih bolnikov, in sicer 856 v Trstu, 2030 v Vidmu, 686 v Pordenonu in 303 v Gorici. Ozdravelo je 111.899 ljudi, klinično zdravih je 74. v samoizolaciji pa je 2934 ljudi.