V FJK danes potrdili dva nova primera okužbe

V FJK so po včerajšnji dvojni ničli, ko niso zabeležili novih primerov okužb in niti novih smrtnih žrtev, danes potrdili dva nova primera okužbe z novim koronavirusom in so zabeležili tudi eno smrtno žrtev, na Tržaškem. Število vseh dosedanjih okuženih se je tako povečalo na 3284, in sicer 1390 jih je bilo doslej na Tržaškem, 991 na Videmskem (+2), 691 na Pordenonskem in 214 na Goriškem. Skupno je bilo 340 smrtnih žrtev, 194 v Trstu (+1), 74 v Vidmu, 68 v Pordenonu in 5 v Gorici.

Število aktivno okuženih v deželi se je zmanjšalo na 181 (-16). Na intenzivni negi se zdravi en bolnik (-1), v ostalih oddelkih 25 (+4), v domači izolaciji je 87 ljudi (-18). Skupno je od začetka epidemije ozdravelo 2764 ljudi (17 več kot v ponedeljek), dodatnih 68 (-1) ne kaže več simptomov in čaka na negativen bris.