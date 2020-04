V FJK od včeraj 59 novih potrjenih okužb

V FJK so v zadnjih 24 urah potrdili 59 novih primerov okužbe s koronavirusom. Zabeležili so tudi 3 smrtne žrtve, skupno je do včeraj umrlo 220 okuženih. Skupno število vseh dosedanjih okuženih se je povečalo na 2675. Doslej je ozdravelo 818 ljudi, 209 pa jih nima več simptomov covida-19, toda je njihov bris še pozitiven. Trenutno je okuženih 1428 ljudi.

Na žalostni lestvici števila žrtev še vedno vodi Trst s 111 smrtnimi primeri, 63 jih je bilo v Vidmu, 43 v Pordenonu in 3 smrtne žrtve v Gorici.

V oddelkih za intenzivno oskrbo trenutno leži 23 bolnikov s covidom-19, v drugih oddelkih 148 bolnikov, v domači izolaciji pa je 1257 okuženih, je sporočil podpredsednik FJK Riccardo Riccardi, ki je v deželni vladi pristojen za zdravstvo. Podatkov o številu opravljenih brisov niso sporočili.