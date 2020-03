Skupno število okuženih s koronavirusom v FJK se je povečalo na 462. Od včeraj so odkrili 68 novih okužb, zabeležili pa so še eno smrtno žrtev. Skupno je bilo doslej 31 smrtnih žrtev, povečini gre za osebe, ki so predhodno že imele hude zdravstvene težave.

Največ okuženih je v Vidmu, kjer je 181 okuženih, v Trstu jih je 180, v Pordenonu 76 in v Gorici 25.

V deželnih bolnišnicah je 128 hospitaliziranih, od teh 29 na oddelkih za intenzivno nego, je povedal deželni odbornik Riccardi.