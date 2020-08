V FJK od včeraj potrdili 33 novih okužb

V FJK so od včeraj potrdili 33 novih okužb z novim koronavirusom in niso zabeležili novih smrtnih žrtev. Doslej so skupaj potrdili 3684 okužb, 1459 v Trstu (+4 glede na včerajšnje podatke), 1157 v Vidmu (+13), 809 v Pordenonu (+6) in 251 v Gorici (+9). Tem je treba prišteti 8 oseb z bivališčem izven dežele. Na intenzivni negi se ne zdravi noben bolnik s covidom-19 (-2), hospitaliziranih pa je skupno 14 bolnikov (+1).

Doslej je ozdravelo 3006 bolnikov (+12), klinično zdravih jih je 9 (-2), v samoizolaciji pa je 307 ljudi (+24). Aktivnih okuženih v FJK je 330 (+21). Doslej je umrlo 348 bolnikov s covidom-19.