V Glinščiči huje poškodovana slovenska plezalka

V Glinščici se je okrog 13.00 huje poškodovala 46-letna slovenska plezalka. Med plezanjem na zavarovani poti je izgubila oprijem in strmoglavila v globino 10 metrov. Plezalka, ki je bila sicer primerno opremljena, je bila privezana, toda ni opazila prekinitve med drugim in tretjim delom poti. Vponke je postavila ravno tja, kjer se žica v steni konča.

Njen padec je delno ublažil soplezalec, ki je čakal ob vznožju stene. Slovenska plezalka je utrpela zlom obeh gležnjev in roke. Na kraj so prihiteli gorski reševalci, gasilci in reševalci službe 118. Žensko so z reševalnim helikopterjem prepeljali v katinarsko bolnišnico.