V globinah tržaškega pristanišča se bo staral Prosecco

Tržaške morske globine postajajo dan za dnem bolj zanimive. Ob napravah tržaških znanstvenih središč, ki nadzorujejo stanje voda, in številnih podjetij za razvoj modre ekonomije, bo kmalu v pristanišču na globini 22 metrov nastala vinska klet. V njej bo šest mesecev počivalo kar pet tisoč dragocenih steklenic Prosecca Trieste DOC, 14 kovinskih zabojev znanega dolinskega podjetja Parovel. Slednje je zaprosilo za uporabo 67 kvadratnih metrov morskega dna pri valobranu Luigi Rizzo.

Staranje vina v podvodnem okolju sicer ni novost, ampak starodavna metoda, ki je zadnje čase zelo priljubljena.

»Izbrano vino,« je obrazložila Elena Parovel, »je rezultat lanske trgatve. Grozdje sorte glera z zaščitno znamko DOC pa je zraslo v vinogradu na Tržaškem. Iz dobre letine je nastal Prosecco Trieste DOC, visoko kakovostna penina brut, ki bo po šestmesečnem podmorskem bivanju končno na voljo.«

Družina Parovel, ki penino pripravlja že trideset let, je navdih za podvodno staranje dobila pri znancih, vinarjih iz Sardinije in Hrvaške, katerim je tehnika že dobro znana. »Vsaka steklenica bo veljala najmanj 50 evrov, saj bo edinstvena in edinstven bo tudi Prosecco v njej. Iz naših krajev izhajata namreč ime in sorta grozdja. Zdaj bo na ozemlju, kjer ima vino svoje korenine, nastal unikat podvodnega Prosecca. Staranje v idealnem okolju bo penini podarilo intenzivnejši vonj in popolnejši okus,« je povedala Elena Parovel in pojasnila, da bodo območje, kjer bodo zaboji s steklenicami, nadzorovale videokamere.

Predsednik pristaniške oblasti Zeno D’Agostino je ocenil, da so take prošnje zelo dobrodošle in skladne z zamislijo razvoja pristanišča.