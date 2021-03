V gozdu na Katinari našli truplo

V gozdičevju v bližini parkirišča marketa Crai na Katinari so delavci, ki so si po kosilu privoščili krajši sprehod, okrog 13. ure opazili truplo. Na kraju je specialist sodne medicine Fulvio Costantinides ugotovil, da gre za moškega, starega okrog 60 let, čigar truplo je več dni ležalo v gozdu. Na njem vsaj na prvi pogled ni bilo znakov nasilja. Zaradi mraza se je truplo sicer dobro ohranilo, a postopek odstranjevanja je prav zaradi daljšega mirovanja v gozdu zahteval več ur. Na kraju so bili policisti in forenziki. Policisti so ugotovili, da je šlo za posmrtne ostanke 61-letnega tujega državljana.