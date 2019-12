V gozdu pri Trebčah našli truplo

V gozdu pri Trebčah, dva kilometra od vasi, je ženska, ki se je na božično jutro odpravila na tek, okrog 11. ure opazila ležečo osebo. Poklicala je številko 112, na kraj so prispeli karabinjerji in gasilci. Šele takrat so ugotovili, da ne gre za poškodovano osebo, temveč za truplo v razpadajočem stanju. Karabinjerji so na podlagi osebnih predmetov ugotovili, da gre za 30-letno Tržačanko, ki so jo svojci pogrešali od oktobra, iskanje pa takrat ni obrodilo sadov. Vzrok smrti bo znan šele po obdukciji, sodni zdravnik pa je izključil tujo krivdo.