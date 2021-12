V Gročani sneži

Dež se je okrog 10.30 spremenil v sneg v Gročani, kjer trenutno zmerno sneži. Zapihala je burja, temperatura se spušča in z njo tudi meja sneženja, ki je trenutno na nadmorski višini okrog 500 metrov, ni izključeno pa, da bo segla tudi malo nižje. Snežinke bi se lahko v prihodnjih urah prikazale tudi v nekaterih drugih najvišjih vzhodnih predelih Kraške planote. Glavnina padavin pa je, kot kaže, v glavnem že za nami. V prihodnjih urah bodo padavine po vsej verjetnosti bolj občasne in postopno šibkejše, možni bodo tudi premori. Dokončno bodo oslabele in ponehale zvečer ali v prvem delu noči. Pihala bo burja.

Temperature se bodo ponoči še nekoliko spustile. Jutri se bo vreme izboljšalo.