V Iranu ni smel sam izbirati študija

Iz Afganistana je bežal, ko mu je bilo komaj štiri leta. Pred 25 leti so talibani zavzeli mesto Mazar-i-Sharif, napoteni so bili v Kabul. Pot ga je z družino najprej vodila v Iran, kjer je v negotovih okoliščinah doštudiral iz mikroskopije, od tam je po zaslugi štipendije za študente iz revnejših držav prispel v Trst. Saeed Azizi je eden izmed več kot tisočih Afganistancev, ki so v mestu v zalivu študirali na magistrskem programu mednarodnega centra za teoretsko fiziko Abdus Salam pri Grljanu. Program v teh dneh praznuje trideseto obletnico obstoja.

»V Iranu so nas obravnavali kot begunce, prebivalce najnižje vrste. Nismo si smeli izbirati študija na univerzi. Sam sem hotel študirati nuklearno fiziko, vendar mi zaradi občutljivosti področja študija tega niso dovolili,« je Azizi povedal v intervjuju za italijansko tiskovno agencijo Ansa in dodal, da mu je po diplomi le uspelo priti v Trst, kjer je magistriral iz kvantitativnih bioloških ved in strojnega učenja. Zagovarjal je magistrsko nalogo iz znanosti o živcih in strojnega učenja. »V Iran se ne smem več vrniti, saj je zapadel vizum. V Afganistan prav tako ne grem. K sreči so mi za tri mesece podaljšali status študenta v Trstu. Na tak način bom lahko poiskal doktorski študij v Evropi, ki mi bo ustrezal in mi odprl vrata v akademski svet,« je razložil študent.

Saeeda ne plaši prihodnost. Še več, počuti se srečnega, da mu je življenje namenilo take priložnosti, ki jih večina mladih Afganistancev žal nima. Oziroma jih pod talibanskim režimom ne bo več imela.