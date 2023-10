Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj malo pred 7. uro posredovali v Istrski ulici, kjer sta trčila avtomobil in motor. Motoristu, ki se je lažje poškodoval, so na kraju nudili najnujnejšo oskrbo, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraju so bil varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.