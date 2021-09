V jasli in vrtce le s covidnim potrdilom

V soboto, 11. septembra, je stopila v veljavo uredba, na podlagi katere mora vsak, ki vstopi v katerokoli vzgojno ustanovo – v otroške jasli, vrtec, osnovno ali drugo šolo – imeti covidno potrdilo. Izjema so otroci, učenci in dijaki ter tisti, ki jim je iz zdravstvenih razlogov cepljenje proti covidu-19 odsvetovano. Pravilo velja torej za osebje in za starše, ki najmlajše pospremijo v notranje prostore in jih predajo vzgojiteljem. Kaj pa če starši ali skrbniki covidnega potrdila nimajo? V preteklem tednu je osebje jasli in vrtcev v dobri veri sprejemalo nekatere otroke na dvoriščih ali pred vhodnimi vrati. Kot strela z jasnega pa je ob koncu tedna prišlo navodilo, da je sprejemanje in oddajanje otrok možno le v notranjih prostorih vzgojne ustanove ter samo iz rok odraslih oseb, ki imajo omenjeno potrdilo. To so lahko skrbniki in starši ali pooblaščene osebe. Kdor nima potrdila, je tako stopil do prijateljev in sorodnikov ali drugih staršev, ki potrdilo imajo, jih pooblastil in jim predal otroka pred vhodom v jasli ali vrtec. Medtem pa je bilo komentarjev na račun uredbe veliko. Za nekatere je pravilo sprejemljivo, za druge pa naj bi vlada s takim ravnanjem otroke prikrajšala za osnovno pravico do izobraževanja. Deljena mnenja povzročajo preglavice osebju in upraviteljem vzgojnih ustanov, ki se morajo strogo držati pravil. »Sprejemanje in oddajanje otrok pred vhodom v vrtec in jasli je bila v preteklem tednu izbira in odgovornost ustanove. Zdaj pa se odgovornost prenese na starše in skrbnike,« je povedal Gorazd Pučnik, ravnatelj Dijaškega doma Srečka Kosovela, v katerem domujejo jasli, gosti pa tudi slovenska oddelka občinskega vrtca.

