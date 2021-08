V Kabulu iščeta način, da bi se vrnila v Trst

Prizori, ki so sledili talibanskemu zavzetju Kabula, z neslavnim odhodom ameriških in drugih sil, so neverjetni, tako hitrega razvoja dogodkov ni predvidel nihče. Do včeraj še niso končali evakuirati niti tujih diplomatov in osebja, medtem pa način, da bi zapustilo državo, išče več tisoč Afganistancev. Med temi sta tudi kulturna posrednika, zaposlena pri konzorciju za solidarnost ICS, ki živita in delata v Trstu. Tako kot ostali sta trenutno ujeta v Kabulu.

»V Trstu zaposlujemo več kulturnih posrednikov iz različnih držav, ki se ukvarjajo s prosilci za azil. Dva izmed teh, Afganistanca z dovoljenjem za prebivanje v Italiji, sta se v zadnjem obdobju iz družinskih razlogov odpravila v domovino, od koder se trenutno ne moreta vrniti,« je včeraj razložil predsednik ICS Gianfranco Schiavone. Eden je odpotoval v Afganistan že maja, drugi julija. Potniška letala trenutno ne letijo, dovoljeni so samo vzleti vojaških letal. »Trenutno vlada tam kaos. Prvi Afganistanci, ki so ali bodo zapustili Kabul, so seveda sodelavci mednarodnih sil in najbolj ogrožene osebe, mnogi drugi pa čakajo. Naša sodelavca, s katerima smo v stiku, bivata v Italiji in imata vso pravico, da se sem vrneta, a ju tamkajšnje oblasti zaradi tega ne poznajo, ni ju na seznamih. Sta zdrava, zdaj pa skušamo razumeti, ali bosta lahko potovala po normalnem kanalu, ali pa v okviru evakuacije,« je še povedal Schiavone.