V katere projekte bo Občina Trst usmerila evropski denar?

To, da bo Italija v naslednjih letih na razpolago imela 230 milijard evrov iz sklada za okrevanje in krepitev odpornosti (NOO), ki jih bo treba porabiti do konca leta 2026, je znano že nekaj časa. Ni pa še znano, kakšni so cilji ter nanje vezani ukrepi in naložbe posameznih občin. Tržaška občina je do zdaj prejela okoli pol milijarde evrov: 48 milijonov za žičniško napravo, 40 milijonov za Staro pristanišče in 410 milijonov za infrastrukturo v pristanišču. Ta sredstva so bila dodeljena direktno. Za dodatni denar pa se bo tržaška občina morala potegovati preko razpisov. Pa ima javna uprava dovolj strokovnjakov, ki bi znali počrpati milijarde evropskih sredstev in jih usmeriti v projekte, v sklopu katerih bo gospodarstvo v krizi po pandemiji čim hitreje okrevalo. Je Občina Trst pripravljena na izpeljavo razvojnih projektov?

Na Občini Trst so nam zagotovili, da so na projekte dobro pripravljeni. Zavedajo se, da je pred nami velika priložnost, predvsem pa velika odgovornost, da s temi sredstvi nadoknadimo zamujeno in opravimo potrebne strukturne reforme, ki bi morale biti v preteklosti opravljene, ter izvedejo projekte na številnih področjih. Zato je občina že jeseni podprla zamisel o organizaciji strokovnega tečaja, na katerem bi funkcionarje deželne uprave in občinskih uprav seznanili s tem, kaj in koliko prinaša načrt za okrevanje in razvoj, kateri so najavljeni razpisi in časovni roki, ki jih je treba spoštovati, in primeri dobrih praks pridobivanja nepovratnih sredstev.

In kako bi lahko okrepili administrativne veščine javne uprave, da bi te v najboljši možni meri izkoristile priložnosti, ki jih prinaša načrt za okrevanje? Vodja občinske službe za naložbe Giulio Bernetti je na to vprašanje odgovoril, da bi to lahko dosegli le s kadrovsko okrepitvijo.