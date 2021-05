V katinarski bolnišnici bodo reorganizirali delo

Zdravstveno podjetje Asugi sporoča, da v teh dneh namerava v katinarski bolnišnici reorganizirati delo. Že včeraj so v 12. nadstropje medicinskega stolpa preselili polintenzivni oddelek za covidne bolnike. Danes pa bodo v prvem nadstropju istega stolpa uredili covid oddelek za nujno medicinsko pomoč, v katerem bodo postavili osem postelj. Te bodo namenjene covidnim pacientom, ki potrebujejo neinvazivno mehansko ventilacijo, spremljanje zdravstvenega stanja, polintenzivno terapijo in postoperativno okrevanje. Zdravstveno podjetje sporoča tudi, da bodo z današnjim dnem zaprli pulmološki covid oddelek. V 12. nadstropju medicinskega bloka bo pacientom še naprej na voljo covidni oddelek za intenzivno nego, v katerem bo šest postelj. Tu bodo zdravili covidne bolnike, ki potrebujejo intenzivno nego, in covidne bolnike, ki okrevajo po operaciji.