V kavarni plačal s sumljivimi bankovci

V kavarni Caffè degli Specchi na Velikem trgu je v ponedeljek zvečer moški, srbski državljan, ki ga je imel precej pod kapo, hotel plačati, kar je popil pri pultu z bankovcem v vrednosti 200 evrov. Upravitelj pri blagajni je slednjega vstavil v mobilni aparat za preverjanje bankovcev, kjer se je izkazalo, da je verjetno ponarejen.

Upravitelj je medtem opazil, da je imel moški v torbici več podobnih bankovcev, sum, da nekaj ni v redu, pa je nehote »potrdil« sam moški, ki je upravitelju želel pustiti 50 evrov napitnine ... Izza pulta je poklical policijske sile, ki so moškega ustavile še v kavarni. Sila neprijazen in izzivalen je bil, policistom pa ni in ni želel pokazati svoje osebne izkaznice ali vsaj povedati, kdo je; ves čas se jim je upiral in enega policista skušal udariti. Policisti so stopili tudi v hotelsko sobo, v kateri je bil nastanjen in zasegli bankovce v vrednosti 30 tisoč evrov. Moškega, 39-letnega J. D. pa so aretirali zaradi preprečitve uradnega dejanja uradni osebi. Preiskava glede bankovcev je v teku.