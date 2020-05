V klopi le šolarji, ki obiskujejo nemške in ladinske šole

Na Južnem Tirolskem se je začel pouk v otroških vrtcih in osnovnih šolah, a le za otroke, ki obiskujejo nemške in ladinske šole. Pouk je namenjen otrokom, katerih starši ne morejo priskrbeti varstva, sklep bocenske pokrajinske uprave pa je vseeno sprožil polemiko. Medtem ko so ravnatelji nemških in ladinskih šol zajamčili, da bodo otrokom zagotovili varnost in vse primerne higienske pogoje, so odgovorni za italijanske šole pojasnili, da tega ne morejo zajamčiti. Mnogim ravnateljem italijanskih šol se vsekakor zdi pokrajinski ukrep o odprtju vrtcev in šol preuranjen.

Na zatožni klopi se je znašel pokrajinski odbornik Giuliano Vettorato (Liga), ki mu Gibanje 5 zvezd in Zeleni očitajo nestrokovnost in da je slabo poskrbel za italijansko šolstvo na Južnem Tirolskem, za katerega odgovarja. Povsem nasprotno naj bi ravnal odbornik Philipp Achammer (SVP), ki je pristojen za nemške in ladinske šole. Očitno je prepričal njihove odgovorne, da pravočasno poskrbijo za varnost in higienske ukrepe. Predsednik bocenske pokrajine Arno Kompatscher miri duhove in zanika, da bi v tem primeru šlo za etnični spor, a le za različna gledanja pristojnih šolskih oblasti.