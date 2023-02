V knjižnici ustvarjajo dolgoročne bralce

Zahajanje v knjižnico in branje knjig najbolj učinkovito ustvarjata dolgoročne bralce. Če trditev drži, potem lahko sklepamo, da jih pri nas že imamo in jih v prihodnje bomo še imeli veliko. To dokazujejo nadvse spodbudni podatki o obisku in izposoji enot v lanskem letu, s katerimi so nam prijazno postregle knjižničarke na glavnem sedežu Narodne in študijske knjižnice v Ulici sv. Frančiška 20 oz. v Oddelku za mlade bralce v pritličnih prostorih Narodnega doma v Ulici Filzi.

V lanskem letu so v Narodni in študijski knjižnici v Trstu med odraslimi in mladimi prešteli 13.529 obiskov – 8184 v glavnem sedežu in 5345 v Oddelku za mlade bralce. V prvem so izdali 66 novih članskih izkaznic (skupno jih je 4666), v drugem pa kar 230 (skupno jih je 1554), aktivnih uporabnikov je bilo v Ul. sv. Frančiška 993, v Narodnem domu pa 938.

Odrasli bralci so si v NŠK leta 2022 izposodili 12.904 enot (leta 2021 12.398, leta 2020 pa 11.529), mladi pa so jim bili za petami z 10.263 izposojenimi enotami, se pravi, da jih je bilo skupno izposojenih kar 23.167.