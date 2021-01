V knjižnici v Saležu lani skoraj 450 izposojenih knjig

Skoraj 400 obiskov in 450 izposojenih knjig. S spodbudnimi podatki, ki jih je navedla zgoniška županja Monica Hrovatin, se lahko kljub okrnjenemu delovanju v letu koronavirusa ponašajo v občinski knjižnici v Saležu. Povečali so tudi knjižni fond, saj je bilo katalogiziranih več kot 300 novih knjig. Na razpolago jih imajo zdaj skoraj 6000. Naj tu spomnimo, da so prostovoljci civilne zaščite med najstrožjimi ukrepi proti širjenju okužb – od polovice aprila – občanom in občankam knjige dostavljali tudi na dom.