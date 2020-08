V kombiju skrival 23 migrantov

Obmejna policija je včeraj zvečer na Ključu ustavila kombi, v katerem je potovalo 23 pribežnikov in aretirala 47-letnega voznika.

Kombi so policisti sicer že opazili v Borštu, ko je po pokrajinski cesti pridrvel skozi vas. Po krajšem zasledovanju so vozilo ustavili, takoj odprli zadnja vrata in ugotovili, da se je v njem peljalo 23 ilegalcev, med katerimi so bili trije mladoletniki. Migrante je Ukrajinec z začetnicama N.Y. peljal čez mejo v neznosnih pogojih, brez vode ne zraka. Eden izmed njih je kazal simptome covida-19, a iz zdravstvenega podjetja še niso potrdili, ali je bil opravljen bris pozitiven na novi koronavirus.