Policisti so v ponedeljek popoldne zaradi prikrivanja ukradenega blaga ovadili 57-letnega romunskega državljana. Moški je kombi, v katerem so bili še trije sopotniki, vozil proti Sloveniji. Policisti so pri Fernetičih vozilo ustavili, v njem pa opazili kotni brusilnik, ki se jim je zazdel sumljiv. Ugotovili so, da je bil v začetku avgusta ukraden na delovišču nekega podjetja pri Roncadah blizu Trevisa. Moškega so prijavili na prostosti.