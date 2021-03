V Kopru sojenje domnevnim tihotapcem migrantov s Tržaškega

Za zapahi koprskega pripora in ženskega zapora na Igu od začetka lanskega novembra o tem, kar se jim je zgodilo, razmišlja pet italijanskih državljanov. Policisti so jih prijeli med »izletom« na Bistriškem, v enem avtu so bili z voznikom štirje Afganistanci, z drugim vozilom pa naj bi jih spremljali, da bi jih pravočasno opozorili na morebitne ovire na cesti.

Pred dnevi pa so po poročanju Primorskih novic iz koprskega pripora pravosodni policisti na sodišče pripeljali 22-letnega Aarona Esposita iz Trsta, 34-letnega Alessandra Spinnata iz Milj in enako starega Gianluco Lamolo, prav tako doma iz Milj. Nekaj dni pred njimi sta na zatožno klop že sedli soobtoženi Giada Arena in Desire Marussi. Po obtožbi naj bi vseh pet zagrešilo kaznivo dejanje nezakonitega prehajanja meje ali ozemlja države.

Državna tožilka Polona Veberič je predstavila obtožbo, po kateri se je Esposito v začetku lanskega novembra s ford fiesto pripeljal na dogovorjeno mesto med Jablanico in Trpčanami. V avto so prisedli štirje državljani Afganistana, ki so pred tem s še neznanim vodičem peš nezakonito prečkali mejo, Spinnato, Lamola ter ženski naj bi fiesto spremljali v najetem avtu fiat multipla. Odpeljali so se proti Ilirski Bistrici, namenjeni v Italijo, a so jih policisti, katere je obvestil občan, ki je opazil še dve vozili, prestregli. Ko je voznik ustavil avto, so vsi poskušali zbežati, vendar so jih policisti prijeli.

Od vseh obtoženih je sodnici Barbari Franca krivdo priznal le Esposito, ki si je prislužil leto in osem mesecev zapora, vsi ostali so krivdo zanikali, odvetnika Peter Kobentar in Franc Rojko, ki zagovarjata Spinnata in Lamolo, pa sta celo predlagala izločitev sodnice zaradi dvoma v njeno nepristranskost. Tožilka je sodišču predlagala, naj predlogom odvetnikov ne ugodi.