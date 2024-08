V križišču med ulicama Roma in Valdirivo sta okrog 16.45 trčila fiat panda rumene barve in motor bmw. Moški, ki je bil na motorju, je padel in se poškodoval. Obležal je na tleh, bil pa je pri zavesti, so sporočili prisotni na kraju nesreče. Prispeli so reševalci službe 118, ki so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico in lokalni policisti, ki urejujejo promet ter preiskujejo vzroke nesreče. Promet po obeh ulicah je bil oviran.