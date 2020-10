V Križu brez strelovoda, dobili pa strelo

Pred nekaj dnevi je nad morjem ob kriški obali udarila silovita strela, ki je močno poškodovala električno in telefonsko omrežje v Križu. Veliko število gospodinjstev je tako ostalo brez fiksne telefonske povezave in posledično brez hišnega brezžičnega omrežja, nekaj dni pa v vasi ni bilo niti javne razsvetljave. Slednjo so pristojne službe kmalu popravile, dela za popravilo telefonskih linij pa so zaradi hude okvare na liniji trajala precej časa, tako da je bila normalna situacija vzpostavljena šele konec tedna, čeprav menda še ne povsod.

Takšne strele v Križu v zadnjih letih ne pomnijo, dobršen del vasi pa je dolga desetletja ščitil strelovod na zvoniku vaške cerkve, ki ga že nekaj časa ni več. Njegovo železno ogrodje sicer še obstaja, napravo pa so pred časom odstranili, češ da je radioaktivna. Na to opozarja predstavnik Slovenske skupnosti v zahodnokraškem rajonskem svetu Pavel Vidoni, ki poziva predsednico Majo Tenze, naj posreduje pri županu Robertu Dipiazzi in pristojnih občinskih službah za namestitev novega strelovoda. S tem v zvezi je Vidoni vložil resolucijo z željo, da bi jo rajonski svet soglasno sprejel.