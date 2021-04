V Križu našli mrtvega domačina

Gasilci in reševalci so sinoči v Križu našli na domu truplo 65-letnega domačina. Gre za Vasilija Starza, ki se že štiri dni ni javljal sorodnikom in so zato poklicali reševalce. Usodna naj bi mu bila slabost.

Pokojni je živel v Križu, od koder je bila njegova babica, po rodu pa je bil s Kontovela. Po poklicu je bil vodovodni inštalater, ljubil je glasbo (v mladih letih je igral klarinet pri proseški godbi, nato tudi saksofon in kitaro), v prostem času je tudi slikal in imel v preteklosti nekaj samostojnih razstav. Znanci ga opisujejo kot zelo rezervirano osebo, ki je imela v življenju težke izkušnje, v omenjeni hiši je stanoval sam.