V Križu padel s strehe

Pred dnevi so gasilci posredovali v neki hiši v Križu, ker je zagorelo v dimniku, saj so se vnele saje. Včeraj (petek) pa je na isti kraj okrog 16. ure prihitel rešilec, saj so prejeli obvestilo, da je nekdo padel z višine več kot šestih metrov. Zdravstveno osebje je 59-letnega moškega, za katerega kaže, da je lastnik hiše, našlo na tleh. Z lestvijo se je moški povzpel na streho, kjer je pred dnevi v dimniku gorelo, od koder je iz še nepojasnjenih razlogov padel. Utrpel je močan udarec v glavo, zaradi česar so nemudoma poskrbeli za intubacijo in ga zatem odpeljali na katinarsko bolnišnico, kjer so ga z rdečo triažno kodo sprejeli na oddelek za intenzivno nego.