V Križu trojno trčenje

Pri križišču, kjer je z glavne ceste skozi Križ mogoče zaviti proti Briščam, se je okrog 14.30 zgodila prometna nesreča, v katero so bili vpleteni trije osebni avtomobili. Hyundai i3 in Volkswagen Polo sta trčila čelno, za tretji avtomobil znamke Renault Clio pa ni čisto jasno, kako ga je zaneslo z glave ceste.

Prvi je na kraj prihitel rešilni avto z zdravstvenim osebjem; oskrbeli so gospo, ki je bila za volanom Renaulta Clio. Nadeli so ji vratno opornico, rešilec pa jo je zatem odpeljal v katinarsko bolnišnico.

Poleg nabrežinskih karabinjerjev, ki so jim pri ugotavljanju poteka nesreče na pomoč priskočili kolegi z barkovljanske postaje, so posredovali še gasilci z openske postaje. Kaže, da so vse osebe, ki so bile vpletene v nesrečo, krajani.