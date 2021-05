V Križu umrl arhitekt Jurij Zeriali

V starosti 63 let je po mučni bolezni danes umrl arhitekt Jurij Zeriali, ki je bil vsestransko aktiven v rojstnem Križu. Bil je predsednik vaške sekcije VZPI-ANPI Evald Antončič ter aktiven v vaških društvih, bil je tudi svetnik v zahodnokraškem rajonskem svetu in aktivni član Demokratske stranke ter njene slovenske komponente. Bil je odbornik Združenja za Križ in Ribiškega muzeja. Jurij Zeriali je dokončal trgovsko akademijo Žiga Zois, iz arhitekture je diplomiral na univerzi v Benetkah. V zadnjih letih si je med drugim veliko prizadeval, da bi kriški Ljudski dom ostal v domačih rokah, kar se je tudi zgodilo.