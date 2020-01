V Križu že tretja nesreča v tem tednu

V zgodnjih popoldanskih urah je bil Križ spet prizorišče prometne nesreče, tretje v tem tednu. In to spet na križišču, kjer je z glavne ceste v Križu mogoče zaviti proti Briščem.

Potek nesreče je bil zelo podoben ostalim. Okrog 15. ure je avto, ki se je s stranske ceste v smeri iz Brišč skušal vključiti na glavno cesto skozi Križ, nekdanjo pokrajinsko cesto št. 1, izsilil prednost. Mimoidoči avto znamke ford, ki je vozil proti Nabrežini, se hotel izogniti močnemu trku, zato ga je zaneslo in se je naposled prevrnil na streho. V njem je bilo pet potnikov, dve ženski in tri mladoletni. Obe potnici nista utrpeli poškodb, mladoletne pa so odpeljali na dodatne preglede v otroško bolnišnico Burlo. Nihče ni v življenjski nevarnosti.

Na prizorišče nasreče so prišli nabrežinski karabinerji in policisti.