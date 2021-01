V krožišču na Opčinah motorist podrl moškega

V krožišču na Opčinah se je danes malo po 10.30 v smeri proti Obelisku pripetila prometna nesreča, v katero sta bila vpletena motorno kolo in pešec. 49-letni voznik motorja suzuki je na prehodu za pešce povozil 77-letnega moškega, ki je prečkal cesto. Motorist, ki je prihajal s Proseka, je zbil moškega, ki je obležal na tleh poškodovan. Kaže, da je nesreči botrovala izsiljena prednost v križišču.

Na kraj so prihiteli reševalci službe 118, ki so starejšega moškega prepeljali v katinarsko bolnišnico, in lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.