V krvi našli veliko količino tramadola

43-letna ukrajinska državljanka Alina Truš, ki so jo 1. decembra lani našli mrtvo v stanovanju v Drevoredu D’Annunzio, si je, kot kaže, vzela življenje. V sporočilu za medije je tržaški glavni tožilec Antonio De Nicolo spomnil, da sodni zdravnik na ženskinem truplu ni našel znakov nasilja. Toksikološka analiza, ki sta jo pravkar podpisala zdravnika Fulvio Costantinides in Fabio Cavalli, ki ju je imenovala sodnica pristojna za postopek Chiara De Grassi, pa je to še potrdila. Za njeno smrt naj bi bil kriv daleč prevelik odmerek tramadola, ki pa ga je Alina Truš zaužila ob že precejšnjih odmerkih metadona (slednjega ji je predpisalo zdravstveno podjetje), kokaina in benzodiazepinov, katere je redno jemala.

Zdravnika sta na podlagi analize ocenila, da je ukrajinska državljanka umrla že nekaj dni pred najdbo trupla, in sicer 29. novembra. Tramadol je analgetik opioidnega tipa za lajšanje bolečin, ki se hitro in popolnoma absorbira, tako če ga zaužijemo peroralno kot parenteralno. Analize so pokazale, da je Alina Truš zaužila nadpovprečen odmerek protibolečinskega zdravila – količina slednjega v krvi je bila vsaj šestkratna v primerjavi z običajnim odmerkom oz. dvojna od smrtonosne.

Velika stiska vodi mnoge v brezupne in brezizhodne odločitve. Najbolj dostopen vir strokovne pomoči predstavlja osebni zdravnik. Kadar je stiska zelo huda in osebni zdravnik ni dosegljiv, se lahko posameznik obrne po pomoč tudi na dežurnega zdravnika ali vtipka številko 112. Naj bralce spomnimo, da tržaško-goriško zdravstveno podjetje Asugi vodi projekt Amalia, ki ga je zasnovalo leta 1997 z Občino Trst in podjetjem Televita. Kdor se počuti osamljen ali ga skrbi tarejo do take mere, da ne vidi iz njih izhoda, lahko vtipka brezplačni telefonski številki 800 544544 in 800 510510, ki sta na voljo 24 ur na 24. Naj zapišemo še nekaj koristnih slovenskih spletnih naslov – forumi za odrasle (www.med.over.net), spletna svetovalnica za mlade (www.tosemjaz.net) ali postaja za razumevanje samomora (www.zivziv.si).