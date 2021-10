Zgodilo se je na tržaškem liceju Francesca Petrarke danes okrog 10. ure. Gasilce so poklicali takoj, ko so se deli ometa zrušili na notranje stopnišče objekta, pokazali so jim tudi stanje treh učilnic, v katerih je bil strop rahleje poškodovan. Gasilci so ocenili, da predstavljajo tudi ti prostori nevarnost ter učencem in šolskemu osebju preprečili dostop do poškodovanih učilnic. Izvedli so tudi evakuacijo dijakov.