V marketu sta kradla alkoholne pijače

Lokalni policisti so 13. novembra bili obveščeni o kraji v supermarketu Conad v Ul. Vergerio, saj so opazili moškega, ki si je v nahrbtnik tlačil steklenice žganih pijač. Upraviteljica trgovine se je s sodelavko pognala za tatom, ko je ta stekel iz trgovine. Prodajalki je moškemu uspelo iztrgati nahrbtnik z nakradenim blagom, zlikovec pa je zbežal neznano kam.

Po prijavi je sodni policijski oddelek odprl preiskavo in natančno pregledal nadzorne videoposnetke iz trgovine, pri čemer so opazili, da je tat imel pajdaša, ki mu je pomagal. Združili so moči z lokalnimi policisti, da bi obraza s posnetkov povezala z imenom in priimkom.

To jim je tudi uspelo in nedolgo zatem so policisti v civilu v okolici Goldonijevega trga izsledili 42-letnega T. F. brez stalnega bivališča in z zajetno kriminalno kartoteko, nekaj dni zatem pa še 42-letnega B. D., stanujočega v Trstu, ki še ni imel opravka z roko pravice. Oba je doletela prijava sodstvu zaradi velike tatvine.