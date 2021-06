V Medjevasi našli še en neeksplodiran izstrelek

V Medjevasi so včeraj po torkovi bombi našli še en neeksplodiran izstrelek iz prve svetovne vojne. Med prekopavanjem zasebnega zemljišča so delavci opazili bombo in poklicali na enotno številko za klic v sili 112. Na kraj so prispeli policisti iz Devina, ki so zavarovali območje in poklicali bombne tehnike.

Tokrat je šlo za 105-milimetrski topniški izstrelek iz prve svetovne vojne. Tudi ta pa je imel še nameščeno varovalko in bi torej lahko eksplodiral. Bombni tehniki so ga varno odstranili in ga nato razstrelili.