Zaradi prometne nesreče med taksijem in skuterjem, k sreči brez hujših posledic, je na Trgu Oberdan danes okoli 9. ure nastal pravi prometni kaos. Do trka med voziloma je prišlo med Ulico Galatti in Trgom Oberdan, najbrž zaradi izsiljene prednosti. Zaradi nesreče je v Carduccijevi ulici takoj nastala daljša kolona vozil, do zastojev je prišlo tudi v ulicah Battisti, Valdirivo in Filzi ter na nabrežju.