V mestu prižgali praznične lučke

Trst je danes popoldne zaživel v praznični razsvetljavi. Približno 18 kilometrov luči s 60 tisoč led žarnicami je prepredenih po mestnih ulicah in trgih ter v nekaterih obrobnih mestnih predelih, dodatno jih razsvetljuje še 680 okrasnih svetil. Na Velikem trgu je letos prvič zažarela tudi velika zvezda repatica, lučke pa so prižgali na 24 božičnih drevesih. V mestnem središču, na Opčinah in pri Sv. Jakobu so sicer skupno postavili okrog 50 dreves, za njih pa je iz občinske blagajne šlo šest tisoč evrov.

Že tradicionalno so praznično razsvetljavo prižgali nekaj dni pred adventnim vikendom. Tržaški župan Roberto Dipiazza je v družbi občinskega odbornika Giorgia Rossija, predstavnikov stanovske organizacije Confcommercio, zveze hotelirjev Federalberghi in družbe AcegasApsAmga namignil, da bi bilo za promocijo mesta dobro, če bi praznične lučke prihodnje leto prižgali že sredi novembra. Po županovem mnenju lahko s praznično preobleko še bolje tržimo mesto, v katerem je turizem v porastu.