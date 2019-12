V Miljah aretirali serijskega tatu

Policisti komisariata iz Milj so prišli na sled avtorju številnih tatvin v stanovanjih v miljskem predmestju. Gre za 40-letnega domačina Jimmyja Gridellija, starega znanca sil javnega reda in tudi sodstva, ki so ga policisti aretirali preteklega 6. decembra zjutraj. Moški je zagrešil vrsto tatvin v nekaterih hišah, tudi ob prisotnosti stanovalcev, pri čemer mu je uspelo odnesti blago precejšnje vrednosti, prav tako je policija ugotovila, da je Gridelli nedovoljeno uporabil kreditno kartico nekega miljskega občana.

Preiskava je stekla novembra lani po seriji prijav zaradi tatvin, pri čemer so žrtve trdile, da so v bližini lastnih domovanj opazile Gridellija, ki je bil v krajevni skupnosti že znan po tovrstnih »podvigih«. Svoje žrtve je izbiral pretežno med starejšimi in občutljivimi osebami, s katerimi je z dolgimi pogovori navezal stik s ciljem, da se seznani z njihovimi navadami in ugotovi primeren trenutek za izvedbo prestopka. Preiskovalci so tudi ugotovili, da je bil tat zelo spreten, saj se je po izvedbi kraje takoj zatekel v Slovenijo, zlasti na območje na obmejnem pasu.