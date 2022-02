V Miljah konec zbiranja odpadkov od vrat do vrat

Adijo zbiranje odpadkov od vrat do vrat. V miljski občini se pripravljajo na slovo od sistema, s katerim ločeno zbiranje odpadkov poteka doma v gospodinjstvih in uvedbo »pametnih« ekoloških otokov. Novost bo sicer veljala le za zgodovinsko jedro obmorskega mesteca, v drugih predelih občine bodo obdržali sistem, ki so ga uvedli avgusta 2018 v času levosredinske županje Laure Marzi, sta danes dopoldne v mestni hiši naznanila župan Paolo Polidori in mlada odbornica za okolje Elisabetta Steffè. Desnosredinska dvojica sicer ni štedila s kritikami na račun dosedanje ureditve, sta pa tudi poudarila, da ga ne zavračata na celi črti, saj se je na večjem delu ozemlja izkazala za uspešno. Po njunem mnenju pa predstavlja v najstarejšem delu Milj – se pravi območju med gradom in portičem – neprimerno rešitev.Tu živi 822 prebivalcev, se pravi 473 gospodinjskih in 118 gospodarskih uporabnikov.

Do novih ekoloških otokov, ki naj bi luč zagledlali konec tega ali začetek prihodnjega leta – bodo dostop imeli le domačini. Zabojnike bo namreč mogoče odpreti le s posebno elektronsko izkaznico ali kodo na pametnem telefonu. S to potezo bodo lahko preko spletne podatkovne baze učinkoviteje spodbujali ločeno zbiranje odpadkov. Na bolj zelene Milje bo namigovala tudi stiskalnica za papir, ki jo nameravajo namestiti na Trgu Caliterna, med turistično informacijsko točko in gostilno Alla Marina. Naložba je skupno vredna 430.000 evrov, ki bi jih župan Polidori najraje črpal iz nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Če projekta ne bodo odobrili, bodo uporabili finančna sredstva iz občinskega presežka.