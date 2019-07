V Miljah Malvazije v pristanu

Malvazija, 35 vinarjev in 25 gostincev: to so protagonisti dogodka, ki bo pod naslovom Malvazije v pristanu prvič potekal 26. julija od 18.30 dalje na Nabrežju Nazario Sauro v Miljah s ciljem promocije ozemlja in vin ter ustvarjanja vezi. Organizatorji dogodka so Lokalna akcijska skupina (LAS) Kras, LAS Istre, Občina Milje, Društvo vinogradnikov s Krasa in združenje Turismo FVG.

V okviru dogodka bo mogoče pokusiti najboljše malvazije ter spoznati metodo pridelave in značilnosti tega vina, možna pa bo tudi pokušnja oljčnega olja Tergeste DOP in kruha iz zgodovinske pekarne Vivoda. Na voljo bodo še razširjeni jedilniki miljskih gostiln in restavracij ter pokušnja tipičnih ribjih jedi, lokalnih suhomesnatih izdelkov in kraških sirov. S pobudo Čepnina bodo obiskovalci neposredno pri proizvajalcih lahko kupili steklenico, ki jo bodo lahko odnesli domov ali pa vino iz nje zaužili z obrokom v miljskih lokalih.

Ves dan bo na voljo pomorska povezava Wine & Boat: gostje bodo pripluli v Milje z ladjo Delfino Verde, v Trst pa se bodo vračali z mestnim avtobusom št. 20. Prvim 200 osebam, ki bodo priplule z ladjo in kupile vstopnico pri info točki v Miljah, bo podjetje Trieste Trasporti povratno avtobusno vozovnico podarila.

Dogodek bo potekal tudi 27. julija v okviru Miljskih sobot z obiskom miljskega gradu, Beethovnove knjižnice in podjetja Rosenfeld ter piknikom in kolesarjenjem. Informacije in rezervacije so možne na spletni strani in preko e-pošte events@galcarso.eu.