V Miljah šolarji z novimi majicami in logotipom (video)

Otroci miljske Osnovne šole Albina Bubniča so se od šolskega leta poslovili na prazničen in slovesen način. V torek, 8. junija, so popoldne priredili športni dan in ob tej priložnosti tudi proslavili nov šolski logotip in nove šolske majice. Umetnik oz. grafični oblikovalec Leonardo Calvo po rodu iz Kostarike je preoblikoval prejšnji logotip, s katerim so okrasili tudi nove šolske majice. S pomočjo miljskega podžupana Francesca Bussanija so poiskali sponzorje, ki bi krili stroške za majice, in rade volje sta se odzvala domačina, upravitelj sladoledarne Jimmy Simone Viola in upravitelj kmetije Scheriani. Zaključek šolskega leta je bil torej odlična priložnost, da bi končni izdelek predstavili javnosti in se seveda zahvalili vsem, ki so sodelovali pri tem.