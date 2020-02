V Miljah vse več kolesarskih turistov

Kolesarski turizem doživlja neverjeten vzpon. Kolo namreč vse bolj navdušuje občasne rekreativce in je v dobi podnebnih sprememb prav gotovo najbolj trajnostna oz. okolju prijazna oblika premikanja in odkrivanja novih in še nepoznanih destinacij. Med temi so tudi Milje, na primer, kjer so v primerjavi z lanskim letom zabeležili kar 12-odstotni porast kolesarskih turistov. Izjemno spodbuden podatek potrjujejo različni viri, od deželnega združenja PromoTurismo, ki beleži obiske in nočitve, do italijanskih in tujih turističnih operaterjev oz. kolesarske info točke (bike point) na Trgu Calinterna in ne nazadnje turističnih spletnih portalov.

Po miljskem koncu se vsako leto – zlasti v poletnih in zgodnje jesenskih mesecih – podi okvirno do 17 tisoč kolesarjev. Daleč največ (kar 65 odstotkov) se jih odloča za kolesarjenje po Parenzani, urejeni kolesarski poti, ki po poti nekdanje železnice vodi od Milj do Poreča; kakih 30-odstotkov se s kolesom poda do sosednjega Kopra, ostali pa odkrivajo druge, prav tako razvejane poti in steze v okolici. V glavnem jih na kolesarsko sedlo spodbuja želja po počasnem in neposrednem spoznavanju naravnih lepot pa tudi kulturnih znamenitosti, če jih je kaj med potjo.