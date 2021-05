Karabinjerji iz Ul. Hermet so v Miljah zasegli poldrugi kilogram marihuane in 16 rastlin konoplje, pri čemer so aretirali tri osebe, 23-letnega M.M., 22-letno M.A. in 46-letnega M.F.. V stanovanju na miljskih gričih so si uredili pravo toplo gredo za gojenje konoplje s posebno razsvetljavo in namakalnim sistemom ter z napravami za merjenje temperature in prezračevanje. V njej je bilo šestnajst rastlin.

Topla greda je bila skrita za zidom iz mavčnih plošč, pred katerim je bila lažna omara z vhodom v gredo.

Med hišno preiskavo so karabinjerji našli poldrugi kilogram marihuane, pripravljene za prodajo. Med zaseženim materialom so bile tudi brošure z navodili za gojenje konoplje, zasegli pa so tudi 1500 evrov gotovine izkupička od prodaj. Državni tožilec je za trojico odredil hišni pripor.