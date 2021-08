V miljskem mandraču so danes zvečer zaživele tretje Malvazije v pristanu. Priljubljenega enogastronomskega festivala, ki ga prireja Lokalna akcijska skupina Kras v sodelovanju z Občino Milje in drugimi partnerji, se udeležuje lepo število ljudi. Kljub organizacijskim naporom, ki jih zahtevajo koronavirusne razmere, so pri LAS Kras zadovoljni z uspehom dogodka, trdi David Pizziga, predsednik 21 vinarjev s Krasa, iz Brega in Slovenije, ki nocoj udeležencem točijo sladko kapljico. S tipično istrsko vinsko sorto se lepo podajajo kulinarične specialitete, za katere so poskrbeli miljski gostinci. Vino, sončno vreme in rahel piš z morja so tako le še popestrili vzdušje v pristanišču in na obrazu organizatorjev in udeležencev dogodka risali široke nasmehe.

Festival se 7. avgusta seli na slovensko stran meje. Vinarji in šefi bodo goste zvečer razvajali na carinskem pomolu v Izoli. Karte bo mogoče nabaviti na lokaciji dogodka, za vstop na prizorišče pa je obvezno covidno potrdilo.