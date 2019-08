V Milje se vrača poletni karneval

V miljskih ulicah in na Trgu Caliterna bo od jutri do velikega šmarna potekala poletna verzija Miljskega karnevala. Do 15. avgusta bodo obiskovalci uživali ob pustnih šemah, vragolijah, dobri glasbi, kabaretu in dobri jedači ter pijači. Vrhunec prireditve bosta tudi letos predstavljali tradicionalna Vogadamata, tradicionalna veslaška tekma na najbolj nenavadnih plovilih, in rekreativna prireditev Carneval Run, ki predvideva sproščen sprehod po miljskih ulicah.

Podrobnosti poletne izvedbe karnevala, že 66. po vrsti, so predstavili na novinarski konferenci v Miljah. Županja Laura Marzi je opozorila, da karneval že od nekdaj pomeni priložnost za smeh, veselje in burkaško vzdušje. V nadaljevanju je tudi spomnila, da za organizacijo vesele prireditve stoji zelo široka ekipa ljudi, ki za njej uspeh dela celo leto. Njim se je izrecno zahvalila, ob tem pa je še dodala, da bodo letošnjo izdajo posvetili preminulemu kralju karnevala Dariu Macorju.