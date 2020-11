V Miramarskem drevoredu trčila avtomobil in motor

V Miramarskem drevoredu sta nekaj sto metrov pred železniškem nadvozom ob 9.10 trčila avtomobil mercedes A170, ki ga je vozil 64-letni moški in motor bmw 1200, ki ga je vozil 60-letni moški, pri čemer je motorist padel in se poškodoval. Obležal je na cestišču, bil pa je vseskozi pri zavesti. Na kraj so prihiteli reševalci, ki so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, gasilci, ki so odpravili posledice nesreče in lokalni policisti, ki preiskujejo njene vzroke. Ugotovili so, da je voznik avtomobila, ki je bil namenjen proti Barkovljam, med zavijanjem s parkirišča v lasti italijanskih železnic v Miramarski drevored izsilil prednost motoristu, ki je vozil iz smeri Barkovelj proti Trstu. Trčenje je bilo silovito. Gmotna škoda je velika. Promet je bil nekaj časa upočasnjen.