V Miramarskem gradu uredili prvotno stanovanje Savojcev

Miramarski grad, ki je leta 2019, leto pred pandemijo, zabeležil rekorden obisk, saj je grad obiskalo 304.000 obiskovalcev, lani med pandemijo pa so registrirali kar 79-odstotni upad obiskovalcev, ima novo atrakcijo. Najnovejša pridobitev najpomembnejše tržaške kulturne znamenitosti je stanovanje Amedea Savojskega, vojvode Aoste, ki je v gradu stanoval med letoma 1931 in 1937, njegova soproga vojvodinja Anna Orleansa s hčerkama pa celo do sredine leta 1943. Nova muzejska ureditev je nastajala dobro leto dni, arhitekturni biro GTRF pa je ovrednotil dragocene kose secesijskega pohištva, ki sta si jih zakonca izbrala za opremo njunega začasnega bivališča. Obiskovalci bodo po novem v gradu lahko občudovali unikatno pohištvo iz tridesetih let prejšnjega stoletja. Navdihujoči so klubske mizice in usnjeni naslanjači, kopalnica pa je s svojo preprostostjo in funkcionalnostjo pravi oblikovalski biser tistega časa.

Novost je direktorica Miramarskega gradu Andreina Contessa v družbi predstavnikov lokalnih oblasti predstavila na srečanju z novinarji, na katerem je izpostavila, da z odprtjem novih prostorov obiskovalcem ponujajo pričevanje o življenju v gradu v 20. stoletju, ki je bil še vedno bivališče aristokracije, ki pa se je v marsičem prilagodila novim življenjskim razmeram. »S prihodom vojvode Aoste v Miramarski grad je zapihal svež veter, v drugem nadstropju so novi stanovalci želeli prostore popolnoma modernizirati in zato so se odločili za linearno pohištvo brez pretiranih okraskov,« je dejala direktorica.