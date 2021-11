V morju med Sesljanom in Križem našli truplo, iščejo še eno osebo

Na morju med Sesljanom in Križem se je potopil čoln in poteka reševalna akcija. Iz morja so reševalci potegnili človeško truplo, gre za moškega, starega osemdeset let iz Conegliana. Iščejo pa še eno osebo, njegovega sina, starega okrog petdeset let, prav tako iz Conegliana. Na kraju so čolni obalne straže, priletel je tudi gasilski helikopter. Kaže, da sta se oče in sin iz Caorl odpravila v Tržič. Možno, da jih je v Tržaškem zalivu presenetila močna burja.

Iskalna akcija pogrešanega sina se je nato pomaknila proti Gradežu.